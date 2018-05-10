Источник: нападавших на семью Ахеджака в Адыгее было четверо

На месте происшествия находится съемочная группа «Кубань 24».

О нападении на семью покойного вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака стало известно 10 мая. Родственники политика живут в ауле Псейтук в Адыгее. Ночью в дом семьи Мурата Ахеджака ворвались несколько неизвестных. По некоторым данным, они были вооружены. Мать политика в результате нападения погибла. Ее супруг и дочь были доставлены в Краевую клиническую больницу № 1. Они находятся в тяжелом состоянии.

«В доме родителей Мурата Ахеджака работают следователи и криминалисты. Пока информации о произошедшем крайне мало. Известно, что избитых и связанных людей обнаружила родственница. Она на протяжении суток пыталась дозвониться отцу и матери бывшего вице-губернатора Мурата Ахеджака, а утром 10 мая приехала в дом и нашла избитых родственников», — сообщила специальный корреспондент «Кубань 24» Александра Проскурина.

Пожилая женщина к этому времени уже скончалась, но у Казбека Исмаиловича Ахеджака и его дочери пульс прощупывался. Сейчас они в больнице.

«Они действительно сейчас находятся в Краевой клинической больнице № 1 имени Очаповского. На машине скорой помощи мы привезли отца бывшего вице-губернатора и его сестру. Они оба в тяжелом состоянии. Наши врачи окажут им максимальное лечение в реанимационном отделении», — рассказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Для всего аула нападение на семью Ахеджак стало настоящим шоком.

В том, что напали не жители аула, соседи не сомневаются. Они полагают, что налетчики пришли со стороны реки, прошли через поле и добрались до дома Ахеджаков, оставшись незамеченными.

На данный момент следственный комитет Республики Адыгея от комментариев отказывается. Нет информации о статусе расследования — это проверка или уже заведено дело. По неофициальным данным, нападавших было четверо, все они были в масках. Что стало мотивом нападения, пока неизвестно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Адыгеи взял на личный контроль расследование нападения на семью Ахеджака. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье Мурата Ахеджака.

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Нападение на семью Мурата Ахеджака

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