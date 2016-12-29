Источник: подняты останки почти всех погибших в катастрофе Ту-154

В Сочи 29 декабря участники поисковой операции завершают подъем фрагментов останков и тел погибших в катастрофе Ту-154 Минобороны РФ.

«Предварительно, на поверхность подняты тела 20 человек и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв трагедии потребуется генетическая экспертиза», — рассказал источник в экстренных службах.

Военные авиаэксперты приступили к расшифровке двух бортовых самописцев, расшифровка третьего начнется во второй половине дня 29 декабря.

«Пленка третьего самописца подверглась механическому воздействию и воздействию морской воды. Однако основная информация с нее считывается», — цитирует источник «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», на поверхность подняли основные фрагменты самолета. Они находятся на специальной площадке, где проведут выкладку разбившегося воздушного судна.

А 28 декабря начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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