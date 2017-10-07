Истребители Черноморского флота провели учения

Многофункциональные истребители СУ-30СМ в акватории Черного моря отработали нанесение бомбового удара по морской цели.

«Целью было малоразмерное судно-мишень, что в значительной степени усложнило задачу его поражения», — сказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

По его словам, летчики морской авиации в сложных погодных условиях успешно справились с задачей уничтожения условного противника. Результаты прямых попаданий подтверждены данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА «Новости».

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