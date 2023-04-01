ISW: Ослабевающая Россия пытается создать блок против Запада

«Новая концепция российской внешней политики, одобренная Владимиром Путиным 31 марта, может быть направлена ​​на поддержку попыток Кремля создать коалицию против Запада», — пишет в своем ежедневном отчете Американский институт военных исследований.

Документ предусматривает цель создания многополярного мироустройства России, в том числе прекращение доминирования США в мировых делах. Отмечается, что большинство человечества заинтересовано в конструктивных отношениях с Россией и что желанный многополярный мир открывает возможности для незападных мировых держав и региональных лидеров”, – пишут авторы доклада.

По данным ISW, Предложение Путина создать антизападный блок Си Цзиньпину не понравилось, так как китайский лидер отказался вовлекать Китай в геополитический конфликт Путина с Западом.