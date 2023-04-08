ISW: реакция России на просочившиеся документы свидетельствует об опасениях украинской контратаки

Недавний отчет Американского института изучения войны (ISW) также указывает на обнародование секретных документов США, в частности российских пропагандистов и Z-блогеров.

Согласно данным ISW, в основном сторонники войны отнеслись к утечке со страхом, что отразилось в страхе российских СМИ перед планируемым украинским контрнаступлением.

Авторы говорят, что не хотят оценивать достоверность информации. опубликовали документы.

Несмотря на то, что несколько влиятельных российских военных блоггеров назвали документы фейком, они тут же осудили российских военных, сосредоточившись на версии, что это «распространенная дезинформация для запутывания ситуации». Другой напомнил об исторических прецедентах дезинформации перед внезапным нападением.