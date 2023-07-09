ISW: России не удалось добиться ни одной цели в 500-дневной войне

На 500-й день масштабного вторжения в Украину российские военные, намеревавшиеся за три дня захватить Киев, не достигли ни одной поставленной цели, считают эксперты Американского института Изучение войны.

«Решительное и умелое сопротивление Украины», по их мнению, позволило Украине освободить многие оккупированные территории, захватить инициативу и провести контрнаступательные действия на большом участке линии фронта. передача. При этом российские силы сейчас в основном сосредоточены на попытке удержать оккупированные территории, отмечают авторы ежедневного обзора. 7 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении более чем на километр южнее Бахмута, а российские источники утверждали, что украинские военные ведут наступательные операции в западной части Донецкой и западной части Запорожской областей. Украинские военные источники говорили о наступательных операциях в направлении Бердянска и Мелитополя.

ISW по-прежнему считает, что контрнаступление направлено на уничтожение российских войск и поддержание боеспособности Украины за счет медленного продвижения.