ISW: Си Цзиньпин встретится с Путиным в Москве, чтобы обсудить возможные схемы обхода западных санкций

В своем ежедневном отчете Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что 20-летний председатель КНР Си Цзиньпин анализирует свой визит в Москву на 22 марта. Ранее Кремль сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют подписать двусторонние документы и обсудить актуальные вопросы «всеобъемлющего партнерства» России и Китая.

Согласно сводной информации, китайские компании продали детали для беспилотников и технику, которая может быть использована в военных целях российским организациям. По мнению аналитиков, китайский лидер планирует обсудить с Путиным и другими российскими официальными лицами схемы обхода санкций для поддержки продажи и поставок в Россию китайской техники.

Кроме того, по данным ISW ra, 1 марта , президент Беларуси Александр Лукашенко и Си Цзиньпин подписали пакет из 16 соглашений, которые помогут обойти западные санкции против России, отправляя китайские товары через Беларусь.

Аналитики ISW также считают, что у китайского лидера есть амбиции посредничества в переговоры между Россией и Украиной. По данным ISW, в этом вопросе он может указать на свой успех в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией.