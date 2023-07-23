Удары украинской армии по военным объектам в российском тылу подрывают российскую логистику и противобатарейную оборону, пишут аналитики Американского института изучения войны (ISW) в их ежедневном сводке. Согласно комментарию, ВСУ в течение минувших суток продолжали контрударные действия как минимум на трех участках фронта.

В докладе начальника Управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Украины полковника Сергея Баранова говорится, что 90 процентов российских потерь приходится на ракетно-артиллерийские части ВСУ.

Вооруженные силы Украины Наталья Гуменюк заявила Женщина из объединенного командования Юга также заявила, что удары по базам тылового обеспечения усугубляют логистические проблемы российских войск.