ISW: удары Украины по тыловым объектам нанесут ущерб российской логистике

Даша 23.07.2023 В мире

ISW: украинские атаки на тыловые объекты наносят ущерб российской логистике

Удары украинской армии по военным объектам в российском тылу подрывают российскую логистику и противобатарейную оборону, пишут аналитики Американского института изучения войны (ISW) в их ежедневном сводке. Согласно комментарию, ВСУ в течение минувших суток продолжали контрударные действия как минимум на трех участках фронта.

В докладе начальника Управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Украины полковника Сергея Баранова говорится, что 90 процентов российских потерь приходится на ракетно-артиллерийские части ВСУ.

Вооруженные силы Украины Наталья Гуменюк заявила Женщина из объединенного командования Юга также заявила, что удары по базам тылового обеспечения усугубляют логистические проблемы российских войск.

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