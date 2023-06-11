ISW: Украинская армия атакует по четырем направлениям

Согласно По заключению Американского института изучения войны (ISS), 10 июня украинские войска провели контрудары как минимум на четырех участках фронта.

▪️Российские источники утверждают, что украинцы сообщили об их активности в районе Белогоровка Луганской области.

▪️Официальный представитель Восточной группы войск ВСУ полковник Сергей Череватый отметил, что украинские войска продвинулись на 1400 метров в неизвестном направлении. районы Бахмутского фронта. Российские блогеры сообщают, что украинские войска продвинулись на северо-запад и северо-восток.

▪️Министерство обороны России и другие российские источники сообщают, что украинские войска находятся в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей. , в частности, в Великой Утверждают, что проводили локальные атаки в районе Новоселки.

▪️Геолокационные снимки, опубликованные 10 июня, показали, что украинские войска в западной части Запорожской области атакуют юго-западнее и юго-восточнее Орехова. что они добились успеха во время Но российские блогеры утверждают, что российские силы в регионе успешно оборонялись от украинских атак – ISW.