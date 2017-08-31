Итальянские инвесторы выкупят долю у оператора платных дорог на Кубани

Госкомпания «Автодор» прекращает участие в ООО «Дорожно-инвестиционная компания» (ДИК), которое является одним из операторов платных дорог в России.

Контрольный пакет в 51% акций компании выкупает ООО «Анас Интернэшнл Энтерпрайз Рус», говорится в материалах госкомпании. Согласно документам, сумма сделки составляет 330 млн рублей.

ООО «Анас Интернэшнл Энтерпрайз РУС» на 99% принадлежит итальянской Anas International Enterprise S.P.A. Российская «дочка» занимается капиталовложениями в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Материнская компания, в свою очередь, управляет сетью автомобильных дорог Италии протяженностью более 20 тыс. км.

ООО «ДИК» зарегистрировано в 2015 году. Основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. Кроме «Автодора» и «АИЭ Рус» (до 30 августа 2017 года у нее было 0,1% акций), долю в 48,9% в компании также имеет ООО «РФПИ управление инвестициями-8», входящее в структуры Российского фонда прямых инвестиций, созданного правительством, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», плата за проезд будет введена на участках трассы с 1091,6 км по 1119,5 км в Ростовской области и с 1195 км по 1319 км в Краснодарском крае. Кубанский участок трассы начинается возле станицы Павловской (1195 км) и заканчивается у хутора Октябрьского (1319 км) между станицей Динской и Краснодаром. Планируется, что средства, полученные от сбора платы за проезд, возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков дороги.

Стоимость проезда по платным участкам дороги составит 1,5 рубля за километр пути. В ГК «Автодор» пояснили, что проезд на участке в Ростовской области (1091 км — 1119 км) станет платным в четвертом квартале 2017 года. О времени введения оплаты на участке в Краснодарском крае (1195 км — 1319 км) пока не сообщается. Дорогу в Краснодарском крае планируют сделать платной до 1 мая 2109 года.

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