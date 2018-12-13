Итальянское архитектурное бюро разработало проект нового терминала аэропорта Геленджика

Согласно концепции, новый терминал будет заключать в себе основные тенденции защиты окружающей среды и экономии электроэнергии.

В начале декабря выбрали проект нового терминал аэропорта Геленджика. Победителем конкурса стало итальянское архитектурное бюро Fuksas.

Особенностью аэропорта станет его крыша. Ее облицовка будет состоять из алюминиевых пластин. Аналогичные крыши имеют большая ледовая арена в Сочи и аэропорт Шэньчжэнь в Китае.

По задумке архитекторов, в новом терминале будет возможность сокращения операционных зон вылета и прилета в зимний сезон. В летние месяцы, с увеличением числа рейсов, аэропорт сможет расширять зоны пребывания пассажиров, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Геленджика.

«Новый терминал будет визитной карточкой курорта не только с точки зрения внешнего дизайна, но также будет способствовать экономии электроэнергии за счет проникновения солнечного света через детали крыши и стен. Экологичность проекта также продиктована внутренним озеленением, в котором будут использованы растения, произрастающие в этой части Черноморского побережья», — рассказали представители бюро.

Генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко рассказал, что строительство нового современного аэровокзального комплекса начнется летом 2019 года. Площадь нового терминала составит 9 тыс. кв. м. Пропускная способность составит 890 пассажиров в час и 635 тыс. пассажиров в год. Построить новый аэровокзальный комплекс планируют за полтора-два года.

Дизайн-бюро Fuksas основал итальянский архитектор Массимилиано Фуксас в конце 1960-х годов. За последние 40 лет компания разработала более 600 проектов, в том числе терминал аэропорта в Шэньчжэне (Китай), центр государственных услуг в Тбилиси (Грузия), здание музея в Понтедера (Италия), культурные центры в Чэнду (Китай) и в Яффе (Израиль).

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