“Результаты саммита НАТО хорошие, но если бы было предложение, то они были бы идеальными”, – заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе Среда.

“Никто не хочет мировой войны. не хочет, и мы это понимаем […] мы цивилизованные люди, понятно, что мы не можем вступить в НАТО, когда идет война”, – Зеленский признался.

“Сегодня есть еще один важный сигнал. Если сегодня G7 согласится на декларацию о гарантиях безопасности, то будет сказано, что гарантии останутся в силе, пока мы идем в НАТО […] Это будет для нас важным шагом”, — сказал Зеленский.

Великобритания Как сообщали ранее правительство и администрация президента США, в среду, накануне саммита НАТО, страны G7 подпишут декларацию-план военной помощи Украине на ближайшие годы.