Итоговый список кандидатов в депутаты ЗСК утвердят 14 июля

В Краснодаре в июне прошло заседание регионального политсовета «Единой России». Его секретарь Николай Гриценко рассказал об итогах праймериз на выборы в ЗСК.

Он представил предварительный список кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.

Внутрипартийные выборы проводит пока только «Единая Россия». Форма отбора кандидатов там демократическая. Общекраевой список возглавили председатель ЗСК Владимир Бекетов, вице-губернатор Юрий Бурлачко, главный врач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов. Также на заседании члены политсовета провели работу над ошибками, допущенными во время внутрипартийных выборов, и рассмотрели программу партии. Там более 400 наказов, которые были получены от избирателей во время праймериз.

«Наша главная задача — донести оценку избирателей, которую они нам дали на предварительном голосовании, до финала. Чтобы эти люди вышли потом на выборы от имени партии по одномандатным округам и по территориальным группам. У нас получается 137 человек, 70 мандатов. Это двойной резерв, и это дает нам возможность и дальше производить оценку и отбор кандидатов от нашей партии», — сказал секретарь краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Окончательный список кандидатов в депутаты ЗСК шестого созыва «единороссы» определят 14 июля на политсовете партии. На нем же они утвердят и свою партийную программу, с которой предстоит идти на сентябрьские выборы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Ознакомиться со списком кандидатов в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края можно здесь.

Источник