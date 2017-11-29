Иван Ургант станет ведущим жеребьевки ЧМ-2018

Российский шоумен и актер Иван Ургант 1 декабря проведет церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года по футболу.

Прямая трансляция жеребьевки начнется в 18:00, сообщает пресс-служба ФИФА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мероприятие пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Ведущими жеребьевки станут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная. Также в мероприятии примут участие аргентинец Диего Марадона, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, испанец Карлес Пуйоль, уругваец Диего Форлан и немец Мирослав Клозе. На церемонии жеребьевки ЧМ-2018 выступят певицы Алсу и Лариса Долина.

Вернуться на ленту

Источник