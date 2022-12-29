Их планы провалились: председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономика России выстояла и развивается под санкциями

По мнению спикера парламента, политическая система, созданная Президентом Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли.

Утром 29 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин разместил в телеграм-канале пост, в котором поздравил россиян с наступающим 2023-м годом, а также – кратко подвел экономические итоги уходящего года.

Он заявил о том, что, несмотря на беспрецедентное давление Запада в 2022-м году, экономика России выстояла. Он привел ряд подтверждающих этот тезис цифр, отметив, что все социальные обязательства перед гражданами выполняются, а безработица находится на историческом минимуме.

Спикер Госдумы напомнил, что в 2022-м «Вашингтон и Брюссель ввели против России более 13 тысяч санкций, предрекали крах экономики нашей страны». Западные аналитики прогнозировали инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 %.

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«Их планы провалились!» – заявил Вячеслав Володин.В качестве подтверждения он привел основные результаты экономического развития России в 2022 году:

«Все социальные обязательства перед гражданами выполняются. Безработица на историческом минимуме — 3,7%. Инфляция — 12,19%. Для сравнения: в Польше она 16,1%, в Чехии — 17,2%, в Эстонии и Литве — 21,4%, в Латвии — 21,7%, в Венгрии — 23,1%. Ввод жилья составил 100 млн квадратных метров — рекорд за всю историю, начиная со времён СССР. 2022 год также стал лучшим по темпам строительства дорог. Собраны рекордные 150 млн тонн зерна. В советский период наша страна была импортёром — сейчас стала мировым лидером по объёмам экспорта пшеницы».

По мнению Вячеслава Володина, причина того, что Россия выстояла против беспрецедентных санкций – «политическая система и экономическая модель, созданные Президентом Владимиром Путиным». Именно они демонстрируют эффективность принятых решений.

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При этом Володин добавил, что «результаты не должны успокаивать. Проблем еще много. Их необходимо решать. Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее. Следующий год должен стать годом развития».

А накануне, 28 декабря, Вячеслав Володин рассказал о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 1 января. МРОТ составит 16 242 рубля в месяц. Размер прожиточного минимума – 14 375 рублей.

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Володин напомнил, что с 1 января вступает в силу закон о создании Социального фонда. Появление новой структуры упростит гражданам процедуру получения государственной поддержки, так как пособия будут назначаться автоматически или по одному заявлению. Также повысятся максимальные размеры выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.