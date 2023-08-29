Из 111 административных органов и правительств, находящихся под мониторингом на конец июля текущего года, 78 (70,0%) не имеют просроченных заданий.

В АОКА на брифинге сообщил руководитель информационной службы Минюста Севара Оринбоева дала информацию о работе, проводимой министерством по контролю за исполнением президентских документов:

“Ijro.gov”, созданный для контроля за исполнением законодательных документов и поручения .uz» в единой электронной системе исполнительной дисциплины, на сегодняшний день проверено более 107 000 поручений в общей сложности 3631 документов, из них более 79 000 выполнены, при этом почти 28 000 поручений находятся в исполнении.

С апреля текущего года во всех органах управления и хокимах ежемесячно утверждается календарный график «кунбай» по обеспечению выполнения контрольных задач Президента, то есть он снизился на 48,0 процента.

С апреля текущего года во всех органах управления и хокимах ежемесячно утверждается календарный график «кунбай» по обеспечению выполнения контрольных задач Президента.

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395 задач, срок выполнения которых еще не наступил, в том числе запланированных к выполнению до конца года, выполнены досрочно.