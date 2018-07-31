Из Адлера в Гагру с 1 августа ежедневно начнут ходить электрички

Первый состав отправится в 8:50 и прибудет в Абхазию в 10:54.

Дневной электропоезд стартует в 13:40, он доберется до Гагры в 15:54. Пограничный контроль будет проходить на станции «Веселое», он займет около 30 минут.

Поезда состоят из трех вагонов. Их количество увеличат, если появится больше желающих поехать в Абхазию.

С условиями пересечения границы пассажиры смогут ознакомиться на адлерском железнодорожном вокзале или на сайте РЖД. Билет в одну сторону будет стоить 250 рублей.

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