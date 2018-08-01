Из Адлера в Гагру запустили ежедневную электричку

Первый состав отправился в Абхазию 1 августа, он прибывает в 10:54. Дневной электропоезд стартует в 13:40 и будет в Гагре в 15:54.

Пограничный контроль будет проходить на станции «Веселое» и займет около 30 минут.

Поезда состоят из трех вагонов. Их количество увеличат, если появится больше желающих поехать в Абхазию.

С условиями пересечения границы пассажиры смогут ознакомиться на адлерском железнодорожном вокзале или на сайте РЖД. Билет в одну сторону будет стоить 250 рублей.

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