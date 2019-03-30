Из аэропорта Краснодара откроют авиасообщение с Хабаровском и Владивостоком

Рейсы запустит авиакомпания «Уральские авиалинии» с мая.

Рейсы будут выполняться с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске соответственно.

Также летом авиакомпания планирует запустить рейсы Сочи — Симферополь, а также из Москвы, Екатеринбурга и Самары в Анапу. Также появится авиасообщение между Геленджиком и Москвой и Екатеринбургом. Летом самолеты будут летать из Екатеринбурга, Москвы, Самары, Симферополя и Челябинска в Сочи.На международных направлениях сохраняется рейс из аэропорта Краснодара в Прагу, а также в Румынию. Авиакомпания планирует увеличение частоты перелетов из Сочи в Тель-Авив.

Из Краснодара также можно будет улететь «Уральскими авиалиниями» в Ларнаку. Сохранятся в расписании рейсы в Ереван из Сочи, Самары, Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре запустят пять дополнительных авианаправлений. Авиакомпания «Азимут» в рамках летнего расписания откроет рейсы в Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, Самару и Челябинск.