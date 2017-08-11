Из Анапы и Адлера в августе пустят дополнительные поезда

Для обеспечения комфортного возвращения отдыхающих с курортов с 19 по 31 августа будут ходить дополнительные составы.

Дополнительные поезда назначены по направлениям:

№ 500 Адлер — Москва: отправление из Адлера 19 августа.

№ 524 Адлер — Санкт-Петербург: отправление из Адлера 20 августа, 21 августа, 23 августа, 25 августа, 26 августа, 29 августа.

№ 528 Адлер — Москва: отправление из Адлера 24 августа, 28 августа.

№ 552 Адлер — Киров: отправление из Адлера 19 августа, 26 августа.

№ 559 Анапа — Киров: отправление из Анапы 20 августа, 26 августа.

№ 563 Анапа — Москва: отправление из Анапы 29 августа, 30 августа.

№ 567 Анапа — Москва: отправление из Анапы 24 августа.

№ 581 Анапа — Санкт-Петербург: отправление из Анапы 18 августа, 23 августа, 28 августа.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» 8(800) 775-00-00, сообщает пресс-служба компании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на курорты края направили 354 дополнительных пассажирских поезда.

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