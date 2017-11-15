Из больниц выписали пятерых пострадавших при пожаре в общежитии Сочи

В медучреждениях продолжают оставаться 11 человек. За их состоянием следят медики, но опасности для жизни нет. Практически все отравились едким дымом.

На месте пожара продолжают работать следователи. По неофициальной информации, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. Кто именно виноват — неизвестно. Сейчас проводится экспертиза, она продлится до десяти дней.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 14 ноября в 9:22 загорелась пристройка к пятиэтажному жилому дому на улице Чебрикова, людей эвакуировали. Огонь перекинулся на жилые помещения, площадь пожара составила 300 кв. м. При пожаре один человек погиб и около 20 пострадали. К месту пожара в Сочи направили лабораторию для проверки воздуха. Жильцов горевшего в Сочи общежития разместят в пансионате «Нева Интернейшенел».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания общежития в Сочи. Глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что, по предварительным данным, общежитие можно будет восстановить за две недели.

В Сочи после пожара в общежитии завели дело о гибели женщины. Позже число пострадавших увеличилось до 28, одну женщину доставили вертолетом санавиации в Краснодар. Власти Сочи заявили, что оплатят похороны погибшей в пожаре женщины. В результате пожара оказались повреждены 16 квартир.

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