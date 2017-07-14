Из бюджета Краснодара на погашение долгов КТТУ выделят 200 млн рублей

На заседании гордумы депутаты поддержали предложение мэра Евгения Первышова о выделении субсидии предприятию.

«Трамвайно-троллейбусное управление — главный городской перевозчик. Мы не можем его потерять или допустить сбои в работе общественного транспорта. Сумма субсидии — 200 млн — необходима для разблокировки счетов предприятия, оплаты за поставленные горюче-смазочные материалы и электроэнергию, нормализации работы КТТУ», — сказал глава города на заседании гордумы.

Первышов предложил создать рабочую группу, в которую войдут депутаты гордумы, представители городской Контрольно-счетной палаты, департамента транспорта и организации дорожного движения, эксперты. Они должны будут провести тщательный анализ сложившейся на предприятии ситуации и разработать комплекс мер для ее улучшения.

«Сейчас четко расставлены приоритеты в части организации работы общественного транспорта Краснодара. Если раньше зачастую городской департамент транспорта и организации дорожного движения и КТТУ слабо взаимодействовали, то теперь это исправлено», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общая сумма задолженности предприятия составляет около 800 млн рублей. В этом году мэрия сможет выплатить лишь часть суммы. В замене или обновлении сейчас нуждаются 144 трамвая.

Директором КТТУ временно назначили Геннадия Фролова. Предыдущий директор Иван Полухин в июле написал заявление об увольнении с должности руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Он занимал этот пост с 3 марта. До Полухина предприятие возглавлял Алексей Князев, который покинул должность директора по собственному желанию в январе.

Ранее заместитель главы города Евгений Зименко заявил, что проблемы КТТУ копились годами, «одним махом» ситуацию на предприятии не исправить.

Материал об одном дне из жизни Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления смотрите здесь.

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