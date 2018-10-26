Из Горячего Ключа в направлении Волгоград – Челябинск отправятся поезда

Пассажиры из Горячего Ключа уедут 26 октября. О формировании поездов в северном направлении сообщили в СК ЖД.

Сейчас людей, которые желают уехать в сторону Челябинска, из гостиниц Горячего Ключа отвозят на вокзал. На ночь бесплатные номера были предоставлены 167 пассажирам.

Сообщается о формировании четырех составов. В Горячем Ключе пассажиров осталось немного. Людей к поездам везут автобусами из Туапсе в Горячий Ключ. Тех же пассажиров, которые желают уехать в сторону Черноморского побережья, туда позже отправят на автобусах.

На вокзале по-прежнему работает полевая кухня, организованная силами администрации города. Прибывающих на станцию пассажиров кормят кашей и угощают горячим чаем, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. На Кубани восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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