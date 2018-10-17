Из колледжа в Керчи начали вывозить тела погибших

Списки погибших планируют обнародовать в ближайшее время.
«Тела начинают вывозить из здания, они будут доставлены в городской морг на улице Желябова. Там будет проводиться и опознание», — сказал представитель единой дежурно-диспетчерской службы Керчи.
Оцепление со здания колледжа снимать пока не планируют. В скором времени там начнется заседание республиканской комиссии по ЧС, сообщает «Интерфакс».
В одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.
Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявят трехдневный траур по погибшим в Керчи.
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ЧП в колледже в Керчи
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