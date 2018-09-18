Из Краснодара открыли новые регулярные рейсы в Ростов-на-Дону

С 17 сентября авиакомпания UTair начала выполнять прямые регулярные рейсы на самолете ATR 72.

Перелеты будут совершаться два раза в неделю по понедельникам и средам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Краснодар.

В понедельник вылет из Краснодара — в 14:45, прилет в Ростов-на-Дону — в 16:00. В обратном направлении вылет из Ростова-на-Дону — в 22:30, прилет в Краснодар — в 23:35.

В среду самолет вылетает из Краснодара в 15:00, прибывает в Ростов-на-Дону в 16:00. В обратном направлении вылет из Ростова-на-Дону — в 22:30, прилет в Краснодар — в 23:35.

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