Из Краснодара в Душанбе вылетел самолет, несмотря на запрет Таджикистана

Рейс «Уральских авиалиний» 24 декабря вылетел из Краснодара в Душанбе, несмотря на запрет властей Таджикистана.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс был отправлен с двухчасовой задержкой. Изначально вылет был запланирован на 03:15, но совершен был в 05:21.

При этом 23 декабря авиавласти Таджикистана отменили рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России, в том числе из Краснодара. Такое решение было принято в ответ на приостановку полетов «Сомон Эйр» в ряд российских регионов.

Однако «Уральские авиалинии» сообщили, что не получали от авиавластей Таджикистана уведомлений о приостановке полетов, сообщает РИА «Новости».

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