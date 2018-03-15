Из Краснодара в Кисловодск запустят «Ласточку»

Новый поезд начнет курсировать с 1 апреля.

С 1 апреля Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» открывает новый ежедневный маршрут Краснодар — Кисловодск. Поезда «Ласточка» будут состоять из пяти вагонов с местами для сидения, в том числе со специальными местами для маломобильных граждан.

Поезд №818 будет курсировать ежедневно отправлением из Краснодара в 15:47 и прибытием в Кисловодск в 22:14. В обратном направлении электропоезд №809 будет отправляться из Кисловодска в 6:07 и прибывать в Краснодар в 12:30, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СК ЖД.

Стоимость билета на полный маршрут составляет от 665 рублей. Купить билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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