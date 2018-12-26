С 1 января СКЖД запустит вторую пару электропоездов, курсирующих в направлении Имеретинский курорт — Краснодар.

В первый рейс поезд № 821/822 отправится с Имеретинского курорта 1 января в 20:24. На станцию Краснодар-1 он прибудет в 1:30. Время в пути составит пять часов шесть минут.

В обратном направлении поезд начнет курсировать со 2 января. С железнодорожного вокзала Краснодар-1 состав станет отправляться в 9:40, прибывать на станцию Имеретинский курорт — в 14:43. Время в пути составит пять часов три минуты.

Поезд сформирован из пяти вагонов с местами для сидения, он будет ходить ежедневно. По маршруту следования предусмотрены остановки на станциях Горячий Ключ, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер.

«Ласточка», курсирующая в данный момент по маршруту Краснодар — Имеретинский курорт, будет ходить по прежнему расписанию, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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