Из Краснодарского аэропорта вылетели все задержанные из-за тумана рейсы

В расписании Международного аэропорта Краснодар 3 и 4 декабря произошли изменения, связанные с плохой видимостью из-за тумана.

«По данным на 17:00, все рейсы, задержанные ранее на прилет и вылет в Международном аэропорту Краснодар, обслужены и вылетели по маршрутам. В течение двух суток изменено время вылета 19 рейсов. Восемь из них, направлявшиеся в Краснодар, совершили посадку на запасных аэродромах в Анапе, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Сочи и Трабзоне. Кроме этого, в течение двух суток было отменено десять авиарейсов на вылет из Краснодара», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работали представители авиакомпаний. Службы аэропорта справились с работой в часы пиковых нагрузок.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 4 декабря в Краснодаре из-за тумана на прилет и вылет задержали 14 рейсов.

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