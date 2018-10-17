Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обеспечена готовность ведущих лечебных учреждений края к приему пострадавших при теракте в коллеже Керчи.

К оказанию медпомощи пострадавшим подключили краевых специалистов, реанимационные и психологические бригады, а также санавиацию.

Вся необходимая медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, будет оказана в полном объеме, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 октября в одном из помещений политехнического колледжа Керчи произошел взрыв. Точное число погибших устанавливается, в приемное отделение городской клинической больницы №1 поступили около более 15 человек. Причиной взрыва в колледже Керчи стало взрывное устройство. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Возбудили уголовное дело по факту взрыва в одном из колледжей Керчи по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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