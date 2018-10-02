Из краснодарской школы № 35 из-за распыления газа эвакуировали 800 человек

ЧП произошло 2 октября. Газовый баллончик распылили на первом этаже здания школы во время четвертого урока.

Занятия пришлось прекратить. Учеников и педагогов вывели на улицу, всего эвакуировано 800 человек. Некоторым потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работает съемочная группа «Фактов».

«Мы сейчас находимся возле школы № 35 Краснодара. Учебный план сегодня пошел не по привычному расписанию, помешало ЧП, которое произошло между третьим и четвертым уроком. По предварительной информации, неизвестный на первом этаже учебного заведения распылил баллончик с газом. Сейчас на месте работают медики и полицейские. Все учителя и школьники — это около 800 человек — эвакуированы. Родители забирают детей домой», — сообщил корреспондент «Кубань 24» Андрей Кныпа.

Кто распылил баллончик, сейчас выясняет полиция.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшим от распыления газа школьникам оказана медпомощь.

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