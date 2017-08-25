Из Крыма направят отряд водолазов к месту ДТП на Кубани

Крымские спасатели формируют специальный морской отряд водолазов и специальной техники, который отправится из Керчи к месту падения автобуса в воду в Краснодарском крае.

«Формируется специальный морской отряд МЧС, группа водолазов и спецтехники в ближайшее время будет отправлена из Керчи к месту, где произошло ЧП. Водолазы будут задействованы для поиска и оказания помощи пострадавшим», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Спасатели обнаружили тела 13 погибших на месте падения автобуса, 20 человек спасли.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших в Темрюкском районе рабочих.

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