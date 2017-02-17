Из порта Кавказ паромы начали переправлять в Крым грузовые фуры

Из порта Кавказ 17 февраля паромы начали переправлять грузовые фуры в Крым.

Накануне колонна грузовиков насчитывала около 1 тыс. машин. Возмущенные дальнобойщики перекрыли дорогу и не пускали на паромы легковушки. Свое поведение объяснили тем, что устали ждать погрузки на суда, у многих испортился груз.

Затор скопился из-за погодных условий. В Керченском проливе дует сильный ветер — около 20 м/с. Судам мешает выйти в море и ледоход. Водители ожидают переправы уже несколько дней.

— Что нам делать, водителям? Я стою пятый день, у меня ни копейки денег.

Сегодня на помощь дольнобойщикам пришли казаки. Они пригнали мобильную кухню и бесплатно кормили всех желающих.

«У нас каша гречневая с тушенкой и чай. Это традиционные казачьи продукты. Человек 180 уже накормили. Сейчас надо еще около 200 человек накормить. Еще потом привезут продукты», — сказал атаман Темрюкского городского казачьего общества Александр Жилиборщ.

Между полуостровом и материком 17 февраля ходят сразу шесть специальных паромов, которые могут противостоять льдинам в проливе. Однако сильный ветер продолжает вносить коррективы в график переправы.

«Как показывает практика, лед образуется раз в шесть лет. Ни в 2014-м, ни в 2015-м, ни в 2016-м у нас такой проблемы не было. Паромы работали, льда вообще не было. Мы спрашиваем у многих грузоотправителей, зачем они едут, если мы просили подождать недельку. Но тем не менее они ждут на наших площадках», — сказал заместитель генерального директора «Морской дирекции» Дамир Яквашев.

Со стороны полуострова в очереди стоят около 250 грузовиков. В «Морской дирекции» просят по возможности отложить путешествие в Крым, чтобы не усложнять и без того напряженную обстановку, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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