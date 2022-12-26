«Из разряда мечты»: тарифы ЖКХ хотят повышать по-новому

При каждом повышении коммунальных платежей предлагают учитывать доходы россиян

Доходы населения следует принимать во внимание при повышении тарифов на коммунальные услуги. Такое мнение озвучил Общественный совет при Минстрое.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя комиссии по ЖКХ Ирину Булгакову, в настоящее время при индексации тарифов учитывается только уровень инфляции.

По ее словам, при изменении тарифов предлагается проводить анализ, в частности, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения.

По оценкам Булгаковой, в том случае, если 30% населения и более просто не могут оплатить коммунальные тарифы, то нетрудно сделать вывод, что в регионе страны «что-то не то с тарифами». Это означает, говорит Булгакова, что платежи в таком случае повышать нельзя.

Собеседница издания уверена: потребуется помощь из федерального бюджета в виде субвенций.

Россиян пугает регулярное повышение тарифов

В думском комитете по строительству и ЖКХ назвали предложение Общественного совета при Минстрое здравой идеей. В частности, депутат Александр Якубовский заявил, что озвученная инициатива неизбежно потребует поиска дополнительных источников финансирования.

Экономический аналитик Денис Ефремов в разговоре с «Блокнотом» указал: речь идет о позитивной инициативе, однако реализовать ее на практике окажется крайне сложно.

«Надо поднимать доходы населения, но как это сделать? Идея здравая, но пока она – из разряда мечты. Многие действительно сегодня едва сводят концы с концами, и им тяжело оплачивать коммунальные услуги. Очевидно, что без помощи государства тут не обойтись», – заявил эксперт.

По его словам, власти должны модернизировать систему поддержки тех, кто уже не в состоянии оплачивать услуги ЖКХ.

Напомним, с 1 декабря 2022 года в России в очередной раз выросли коммунальные тарифы. Предельный размер индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения был определен в 9%. Окончательные решения об уровне повышения должны будут принять региональные власти. Очередное повышение тарифов обернулось нешуточным резонансом в российском обществе.

По данным Минэкономразвития, с 1 декабря сумма в платежке для российской семьи из трех человек вырастет в среднем на 324 рубля в месяц. Следующую индексацию хотят провести уже в обычный срок — 1 июля 2024 года, с этого дня сумма в платежке вырастет в среднем еще на 248 рублей а с 1 июля 2025 года – еще на 221 рубль в месяц, уточнили ранее в министерстве.

Напомним, что член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что налицо «явно дискриминационное решение Минфина проиндексировать зарплаты бюджетников параллельно повышению тарифов на ЖКХ».