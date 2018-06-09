Из Ростова-на-Дону до Новороссийска будет курсировать новая «Ласточка»

09 июня в 11:44

Первый поезд по этому маршруту через станцию в Славянске-на-Кубани отправится в рейс 6 июля.

Ласточка пойдет по новому маршруту Ростов-Главный — Новороссийск через станцию Протока в Славянске-на-Кубани. Со станции Ростов-Главный поезд каждый день будет отправляться в 06:38 и прибывать в Новороссийск в 11:25. Время в пути составит 4 часа 47 минут.

Из Новороссийска «Ласточка» будет отправляться в 16:55 и прибывать в Ростов-на-Дону в 21:49. Время в пути составит 4 часа 54 минуты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

На маршруте предусмотрено семь остановок на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-1, Протока, Крымская, Тоннельная.

«Ласточка», курсирующая в данный момент по маршруту Ростов — Краснодар — Новороссийск, будет ходить по-прежнему расписанию.

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