Из «Сочи Парка» в Красную Поляну пустили зимний маршрут автобусов

Между «Сочи Парком» и Красной Поляной в декабре пустили специальный автобусный маршрут.

Автобусы отправляются от отеля «Богатырь» и останавливаются возле горно-туристического центра «Газпром», у подъемника главной канатной дороги курорта «Горки Город» и возле концертного зала на «Роза Хутор».

На линии работают два автобуса, которые будут выполнять пять рейсов в день. С подробным расписанием движения можно ознакомиться здесь, сообщает пресс-служба «Сочи Парка».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти курорта попросили воздержаться от поездок на личном транспорте в сторону Красной Поляны, особенно во время новогодних праздников.

В Сочи в связи с высоким потоком отдыхающих в новогодние каникулы будет увеличено количество пригородных электропоездов с 15 до 21 пары в сутки.

Источник