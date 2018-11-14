Из Сочи выдворили бригаду из четырех гастарбайтеров

Нелегальным мигрантам запретили на пять лет въезд в Россию.
Бригада нелегалов работала на территории частного дома недалеко от российско-абхазской границы. Во время проверки пограничники обнаружили, что у гастарбайтеров отсутствуют пропуска в пограничную зону, а у троих правонарушителей — патенты на осуществление трудовой деятельности в России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
В отношении иностранцев составили административно-процессуальные материалы. Нарушителей доставили в Адлерский районный суд, который назначил им штраф и принял решение об их административном выдворении из России.
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