Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов

До станции Горячий Ключ людей доставили автобусы.

Частично восстановили железнодорожное сообщение на участке Туапсе — Сочи.

По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в Адлере, Хосте и Лазаревском с утра 26 октября продолжаются подворовые обходы для оценки нанесенного ущерба. Для этого увеличат число комиссий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Число жертв наводнения на Кубани возросло до шести человек.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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