Из Тулы стартовал студенческий автопробег до Новороссийска

Мероприятие посвятили 75-летию освобождения Северного Кавказа и Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках автопробега «По дорогам Отечества — 2018» 15 экипажей в течение недели доедут до Новороссийска и 15 июля вернутся в Тулу. В путь отправились команды Тульского государственного университета, Орловского госуниверситета имени Н. В. Парахина и Тульского конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова.

«Маршрут автопробега пройдет по территории Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, по побережью Черного моря и Таганрогского залива Азовского моря. Общая протяженность пути составит 3,5 тыс. км. Участники посетят памятные места, связанные с историей освобождения Северного Кавказа и Кубани от немецко-фашистских оккупантов в 1943 году», — рассказал ректор ТулГУ Михаил Грязев.

В 2018 году тульские вузы проводят юбилейный 25-й автопробег, сообщили в пресс-службе ТулГУ.

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