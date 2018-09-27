Из Тюмени запустят прямые рейсы в Краснодар, Сочи и Минводы

Полеты в октябре начнет выполнять авиакомпания Utair.

С 1 октября по понедельникам и субботам будут осуществляться полеты в Минеральные Воды, со 2 октября — по вторникам и пятницам в Сочи, с 3 октября — по средам и воскресеньям в Краснодар.

По новым направлениям будут летать самолеты Boeing-737-500 вместимостью 108 кресел экономкласса и восемь бизнес-класса.

По словам президента авиакомпании Павла Пермякова, направления в Краснодар, Минеральные Воды и Сочи — самые популярные круглогодичные курорты России, сообщает «Интерфакс».

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