Из Тюмени запустят прямые рейсы в Краснодар, Сочи и Минводы

Полеты в октябре начнет выполнять авиакомпания Utair.
С 1 октября по понедельникам и субботам будут осуществляться полеты в Минеральные Воды, со 2 октября — по вторникам и пятницам в Сочи, с 3 октября — по средам и воскресеньям в Краснодар.
По новым направлениям будут летать самолеты Boeing-737-500 вместимостью 108 кресел экономкласса и восемь бизнес-класса.
По словам президента авиакомпании Павла Пермякова, направления в Краснодар, Минеральные Воды и Сочи — самые популярные круглогодичные курорты России, сообщает «Интерфакс».
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