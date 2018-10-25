Из-за аварии на водоводе жители двух поселков в Сочи остались без воды

Повреждение водопровода произошло 25 октября в русле реки Хобзы. Аварийные работы осложнены подъемом воды в реке.

В связи с аварией на водоводе диаметром 400 мм 25 октября временно прервали водоснабжение домов в поселках Хобза и Горное Лоо, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

К социально значимым объектам на двух автоцистернах подвозят питьевую воду.

Ремонт осложнил подъем уровня воды в реке. Время восстановления водоснабжения рабочие еще не определили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

На трассу Адлер — Красная Поляна сошел сель, его последствия ликвидировали 25 октября. В Адлере и Хостинском районе подтопило больницу и поликлинику.

В Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Туапсе ввели план «Тайфун».

По последним данным, на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В результате подтопления погибли два человека.

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