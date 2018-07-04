04 июля в 18:44

Авария произошла 4 июля на перегоне Высочино — Васильево-Петровская Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги.

В результате ДТП произошел сход одной колесной пары локомотива. Габарит по соседнему пути не нарушен. Для устранения последствий аварии подняли восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская.

Ожидается задержка пассажирских поездов № 531 Киров — Адлер, № 269 Чита — Адлер и пригородного поезда № 6297 Ростов — Орловка-Кубанская, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Оперативную информацию о времени прибытия и задержки этих поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).

По факту ДТП назначили проверку. Следователи выехали на место происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при столкновении поезда Архангельск — Новороссийск с грузовиком погибли водитель грузовика и второй машинист локомотивной бригады.

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