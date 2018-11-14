Из-за недосыпа сотрудников российские компании теряют до 3 трлн рублей в год

Напряженная работа или учеба являются причиной падения производительности работников на 25%.

Такие данные предоставил аналитический центр НАФИ. Опрос показал, что в 2018 году количество невысыпающихся респондентов снизилось по сравнению с 2017 годом до 43%. При этом увеличилось число россиян, которые не успевают отдыхать в течение рабочей недели. В 2017 году таких было 26%, в этом году — уже 32%. Количество тех, кто испытывает нехватку сна в течение двух-трех дней колеблется в районе 20%.

По словам респондентов, из-за недосыпа их работоспособность в течение дня достигает 75%. Эксперты подсчитали, что таким образом ежемесячная сумма переплат непродуктивно работающим сотрудникам составляет 174 млрд рублей, то есть в год эта цифра превышает 2 трлн рублей.

Такая проблема существует не только в России. Чтобы с ней справиться, компании разных стран предлагают разные решения. Например, в половине частных шведских компаний сотрудники сами определяют часы работы. В результате количество прогулов, опозданий и больничных снизилось, а мотивация работников повысилась, сообщает телеканал «360».

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