Из-за непогоды в Москве перенесли вылет нескольких рейсов на Кубань

Пассажиров «Аэрофлота» 3 февраля обеспечат всем необходимым в соответствии с авиационными правилами.

Всего перенесли время вылета 15 рейсов из аэропорта Шереметьево на ночь и ранее утро 4 февраля, в Стокгольм, Минск и ряд российских городов, в том числе Самару, Челябинск, Набережные Челны, Астрахань, Ростов, Сыктывкар, Нижний Новгород, Казань и Воронеж, а также в Анапу и Краснодар.

Также меняется время отправления 33 рейсов в Москву 3 февраля на более позднее время того же дня из Мадрида, Улан-Батора, Болоньи, Софии, Брюсселя, Еревана, Минска, Аликанте, Малаги, Милана, Праги и ряда городов России, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31 января из-за метели в Москве на Кубани задержали вылет 11 авиарейсов.

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