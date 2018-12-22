Из-за непогоды в столице изменили время прилета рейсов в Краснодар и в Сочи

Авиакомпания «Аэрофлот» за неблагоприятных метеоусловий 22 декабря изменила время вылета 11 рейсов из аэропорта Шереметьево.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика.

Это рейсы из Москвы в Сочи, Краснодар, Калининград, Оренбург, Казань, Ростов-на-Дону, Симферополь, Омск, Сургут, Грозный и Самару

«В связи с неблагоприятным метеопрогнозом, изменяется время вылета рейсов с шести до девяти часов утра», — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 9:00 более 36 рейсов задержано и восемь отменено в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Во Внукове задержано семь рейсов и один отменен, в Домодедове задержаны 20 рейсов и семь отменено, в Шереметьеве с опозданием вылетят девять рейсов. В настоящий момент все рейсы из аэропорта Жуковский вылетают по расписанию.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово, для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы расчищаются спецтехникой. В связи с этим возможны незначительные технические задержки.

Видимость в районе Домодедово достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов и составляет более 2 тыс. м.

По данным Гидрометцентра, в Московском регионе 22 декабря ожидается снег, метель, гололедица, а также заносы на дорогах. Днем в столице термометры покажут от 4 до 2 градусов мороза, ночью — от 4 до 2 ниже нуля, сообщает ТАСС.

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