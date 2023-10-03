Из-за неудачи под Бехмутом русский генерал был отстранен от командования

Министерство обороны России отстранило от командования воевавшего на Украине генерал-лейтенанта Андрея Сичева.Сообщалось, что именно он стал причиной провала его армии на Бехмутском направлении.

Оно на данный момент неизвестно, какую должность он занимал в российской армии.

Напоминаем, что в 2022 году – 20 июля А.Сичев был назначен командующим войсками, дислоцированными в Западном военном округе ВС РФ. Вооруженные силы во время операций на Украине. Он сменил на этой должности генерал-полковника Александра Юравлева.

Позже А.Сичев был назначен командующим операцией в Донецкой области.