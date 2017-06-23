Из-за отсутствия данных о доходах на Кубани 64 депутата лишатся полномочий

23 июня в 18:24

Такие данные озвучили в ходе заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Краснодарском крае, которое проводится по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.

«О своем имущественном положении и расходах в 2017 году отчитались все краевые чиновники. Вместе с тем, из более чем 7,3 тыс. лиц, замещающих муниципальные должности, сведения не представили 64 депутата. На ближайших сессиях местных представительных органов будут решены вопросы досрочного прекращения их полномочий», — сообщил заместитель начальника управления Александр Сопов.

По его словам, важнейшие этапы декларационной кампании уже реализованы, проводится анализ и проверочные мероприятия, итогом которых станет привлечение к мерам юридической ответственности чиновников, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.

Сопов отметил, что в 2016 году в крае было проведено более 600 проверок достоверности представленных сведений об имущественном положении. По их итогам к дисциплинарной ответственности привлечено 98 гражданских и 390 муниципальных служащих, в связи с утратой доверия уволены три государственных гражданских служащих и семь муниципальных.

Участники встречи отметили положительную практику Новороссийска в части централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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