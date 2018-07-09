Из-за перемещения воды от берегов Новороссийска в Крыму похолодает море

В ближайшие дни у берегов полуострова понизится температура морской воды.

Водная масса, которая сейчас находится около Новороссийска, сместится в сторону Анапы и постепенно будет уходить к крымским берегам, рассказал представитель краевого гидрометцентра. Он добавил, что на Кубани 10 и 11 июля ожидается экстремальная жара до 40 °С, поэтому море будет интенсивно прогреваться.

По его словам, в Краснодарском крае море уже становится теплее — в Сочи температура воды достигает 25-27 °С . Самая низкая температура около Новороссийска — 17 °С и в Анапе — 20 °С, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе, Новороссийске и Геленджике из-за аномально холодной воды запретили купание.

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