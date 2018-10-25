Из-за подтопления в Туапсинском районе задержались 15 поездов

На участке Туапсе — Кривенковская 25 октября продолжают восстановительные работы.

Для ликвидации последствий непогоды задействовали более 200 железнодорожников и более десяти единиц спецтехники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД,

По состоянию на 6:00 25 октября задержались 15 поездов:

№ 242 Адлер — Иркутск;

№ 344 Адлер — Челябинск;

№ 84 Адлер — Москва;

№ 140 Адлер — Новосибирск;

№ 680 Адлер — Владикавказ;

№ 14 Адлер — Саратов;

№ 36 Адлер — Санкт-Петербург;

№ 642 Адлер — Ростов-на-Дону;

№ 104 Адлер — Москва;

№ 354 Адлер — Пермь;

№ 803 Краснодар — Имеретинский курорт;

№ 808 Ростов — Туапсе;

№ 812 Адлер — Майкоп;

№ 813 Майкоп — Адлер;

№ 816 Роза Хутор — Краснодар.

Пассажирам «Ласточек» № 803 и № 801 предоставили спальные места в поездах № 127 Красноярск — Адлер, а пассажирам поезда № 816 — места в поезде № 14 Адлер — Саратов.

Пассажиров задержанных поездов обеспечивают питанием и бутилированной водой.

Также организовали перевозку людей автобусами со станций Туапсе и Горячий Ключ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

В Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Туапсе ввели план «Тайфун».

По последним данным, на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

В результате подтоплений на Кубани погибли два человека.

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