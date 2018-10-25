Из-за подтопления в Туапсинском районе задержались 15 поездов

На участке Туапсе — Кривенковская 25 октября продолжают восстановительные работы.
Для ликвидации последствий непогоды задействовали более 200 железнодорожников и более десяти единиц спецтехники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД,
По состоянию на 6:00 25 октября задержались 15 поездов:
№ 242 Адлер — Иркутск;
№ 344 Адлер — Челябинск;
№ 84 Адлер — Москва;
№ 140 Адлер — Новосибирск;
№ 680 Адлер — Владикавказ;
№ 14 Адлер — Саратов;
№ 36 Адлер — Санкт-Петербург;
№ 642 Адлер — Ростов-на-Дону;
№ 104 Адлер — Москва;
№ 354 Адлер — Пермь;
№ 803 Краснодар — Имеретинский курорт;
№ 808 Ростов — Туапсе;
№ 812 Адлер — Майкоп;
№ 813 Майкоп — Адлер;
№ 816 Роза Хутор — Краснодар.
Пассажирам «Ласточек» № 803 и № 801 предоставили спальные места в поездах № 127 Красноярск — Адлер, а пассажирам поезда № 816 — места в поезде № 14 Адлер — Саратов.
Пассажиров задержанных поездов обеспечивают питанием и бутилированной водой.
Также организовали перевозку людей автобусами со станций Туапсе и Горячий Ключ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.
В Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Туапсе ввели план «Тайфун».
По последним данным, на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.
В результате подтоплений на Кубани погибли два человека.
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