Из-за подтопления ж/д путей в Туапсинском районе задержаны поезда

В 16:08 на двухпутном электрофицированном участке Греческий — Кривенковская из-за подтопления железнодорожных путей закрыли движение поездов.

Задержаны поезда № 804 Имеретинский курорт — Краснодар, № 803 Краснодар — Имеретинский курорт, № 242 Адлер — Иркутск, № 344 Адлер — Челябинск и отменен пригородный поезд № 6920 Туапсе — Горячий Ключ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СК ЖД.

Информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 октября в Туапсинском районе из-за ливней подтопило несколько ж/д станций. Из подтопленных домов эвакуируют людей. В Туапсе поток воды во время ливня разрушил бетонную стену.

В Туапсинском районе из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. За полдня в районе выпало около 110 мм осадков. В зоне возможного подтопления в Туапсинском районе находится 315 домов.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали штаб. Об этом 24 октября рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

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